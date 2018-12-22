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Пожежа у Львові: в поліції розповіли про кількість постраждалих

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 14:56
Пожежа у Львові: в поліції розповіли про кількість постраждалих
Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Кількість постраждалих встановлюється

У поліції розказали про кількість постраждалих внаслідок пожежі на різдвяному ярмарку у Львові, причина встановлюється. Про це в коментарі РБК-Україна розказали в прес-службі поліції Львова. 

За словами правоохоронців, після події до лікарів звернулися троє осіб.

"Точні дані уточнюються. Однак можу сказати попередньо, що після події до лікарів звернулися троє осіб. Коментувати діагнози я не можу. Причина інциденту  встановлюється. До нас надійшла інформація, що сталася пожежа. Слідча група працює на місці події. Там зроблено все, щоб забезпечити охорону і безпеку людей", - повідомили у прес-службі.

Кірм того, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook повідомив, що спочатку було чутно вибух, після чого одна з хатинок загорілася. 

"Є одна особа важка (з осколками) і ще двоє сильно обпечені", - написав він.

Пожежа у Львові: в поліції розповіли про кількість постраждалих

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. За попередньою інформацією загорання сталося в одній з хатинок.

Нагадаємо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 особа.

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