Пожар в Луганской области: огонь не добрался до складов с боеприпасами

Фото: спасатель (dsns.gov.ua)

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что ситуация с пожарами в Луганской области ухудшается. Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Чечеткина, ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий и заминированных территорий. Также он отметил, что из-за непогоды невозможно задействовать авиацию.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. По состоянию на 5 октября спасатели ликвидировали 7 из 8 очагов возгорания. Также пожар площадью в 2 тысячи гектар локализовали в Станично-Луганском.

Кроме того, в Станично-Луганском районе Луганской области в результате пожаров начали детонировать снаряды, которые не разорвались.

Также РБК-Украина сообщало, что число жертв сильных пожаров в Луганской области возросло до 11 человек.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.