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Пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет

Луганская область, Среда 22 июля 2020 20:33
Пожар в Луганской области: угрозы населенным пунктам нет
Фото: пожар на поле (oda.odessa.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пожар тушат более 100 спасателей

По состоянию на вечер, 22 июля, нет угрозы населенным пунктам в Луганской области, вблизи которых вспыхнул лесной пожар. Огонь возник в результате обстрела боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:20 угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Работниками лесного хозяйства проводится опахивание периметров пожара со стороны с. Трехизбенка, с. Лобачево, с. Лопаскино и от р. Северский Донец. Силы ДСНС сосредоточены со стороны с. Трехизбенка и с. Лопаскино. Создается резерв сил ДСНС в пгт Новоайдар", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 110 человек и 29 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара жителей села Лопаскино могут эвакуировать.

Пожар возник сегодня в дневное время. По данным спасателей, огонь распространился в результате обстрела боевиков.

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