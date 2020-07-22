Пожежа в Луганській області: загрози населеним пунктам немає

Фото: пожежа на полі (oda.odessa.gov.ua)

Пожежу гасять понад 100 рятувальників

Станом на вечір, 22 липня, немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник в результаті обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 19:20 загрози населеним пунктам немає. Обстрілів і детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається. Працівниками лісового господарства проводиться опахування периметрів пожежі з боку с. Трьохізбенка, с. Лобачеве, с. Лопаскине та від р. Сіверський Донець. Сили ДСНС зосереджені з боку с. Трьохізбенка і с. Лопаскине. Створюється резерв сил ДСНС в смт Новоайдар", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 110 осіб і 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежу жителів села Лопаскине можуть евакуювати.

Пожежа виникла сьогодні в денний час. За даними рятувальників, вогонь поширився в результаті обстрілу бойовиків.