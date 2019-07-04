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Пожар в заминированном лесу в Луганской области локализован

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 14:30
Пожар в заминированном лесу в Луганской области локализован
Фото: пожар (facebook.com)

Спасатели локализовали пожар на площади 4,8 га

Загорание лесной подстилки вблизи Станицы Луганской (Луганская область) локализовано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации спасателей, пожар лесной подстилки в 12:30 вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района локализован на площади 4,8 га.

"По состоянию на 7 часов 4 июля к месту пожара направлено 110 человек. и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек. и 3 ед. техники", - информирует ГСЧС.

Напоминаем, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района загорелся заминированный лес . Во время пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "Террористического акта".

РБК-Украина сообщало, что 29 июня, в мастерском цеху на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" произошел серьезный пожар, в результате которого погиб рабочий, огонь охватил около 80 квадратных метров здания. 

 

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