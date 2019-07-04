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Пожежа в замінованому лісі в Луганській області локалізована

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 14:30
Пожежа в замінованому лісі в Луганській області локалізована
Фото: пожежа (facebook.com)

Рятувальники локалізували пожежу на площі 4,8 га

Загорання лісової підстилки поблизу Станиці Луганської (Луганська область) локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, пожежу лісової підстилки в 12:30 поблизу с. Колісниківка Станично-Луганського району локалізовано на площі 4,8 га.

"Станом на 7 годину 4 липня до місця пожежі направлено 110 осіб. та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 чоловік та 20 од. техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 осіб. та 3 од. техніки", - інформує ДСНС.

Нагадуємо, поблизу села Колісниківка Станично-Луганського району загорівся замінований ліс . Під час пожежі стався вибух, в результаті чого отримав контузію і поранення руки тракторист лісового господарства. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Терористичного акту".

РБК-Україна повідомляло, що 29 червня, в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" сталася серйозна пожежа, в результаті якої загинув робітник, вогонь охопив близько 80 квадратних метрів будівлі.

 

Біля Станиці Луганської горить замінований ліс Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
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