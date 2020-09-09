Пожар в лагере для мигрантов: в Лесбосе ввели чрезвычайное положение

Сегодня, 9 сентября, на острове Лесбос (Греция) ввели чрезвычайное положение, после того, как там произошел пожар в крупнейшем лагере для мигрантов Мория. Такое решение было принято для того, чтобы мобилизовать все силы на поддержку острова.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается в Греции произошла экстренная министерская встреча под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, на которой решили, что чрезвычайное положение в Лесбосе будет действовать в течение следующих четырех месяцев. Также известно, что сегодня туда отправятся министр внутренних дел, министр миграции и президент Национальной организации общественного здоровья.

Напомним, в ночь на 9 сентября лагерь Мория, в котором проживали около 13 тысяч мигрантов, произошел масштабный пожар. Причина пожара пока неизвестна. На остров были направлены дополнительные силы полиции, чтобы помешать мигрантам, которые бегут до города Митилена.

Также РБК-Украина писало, что в Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов.

Кроме того, ранее у берегов Италии загорелась лодка с 20 мигрантами на борту, в результате чего погибли, как минимум трое из них.