Пожар в лагере для мигрантов в Греции: полиция остановила толпу слезоточивым газом

Полиция греческого острова Лесбос была вынуждена применить слезоточивый газ в отношении мигрантов из сгоревшего крупнейшего в Греции центра приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. Толпа попыталась прорваться в порт города Митилини.

Об этом сообщает телеканал Open.

К порту пытались пробиться сотни человек, оставшиеся без крова после пожара в лагере. Они рвались в порт, потому что услышали, что в Митилини придёт судно, на котором они смогут добраться до Балканского полуострова.

Газ применили, когда мигранты стали бросать камни в правоохранителей. В ответ на применение газа мигранты подожгли траву, в результате чего сгорели оливковые деревья.

В четверг ожидается прибытие дополнительных сил полиции. Также прибудет пассажирский паром и два десантных корабля ВМС Греции, на которых разместят примерно 2 тысячи беженцев.

Напомним, в ночь на 9 сентября в лагере Мория, в котором проживали около 13 тысяч мигрантов, произошел масштабный пожар. Причина пожара пока неизвестна. На остров были направлены дополнительные силы полиции, чтобы помешать мигрантам, которые бегут до города Митилини.

Также РБК-Украина писало, что в Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов.

Кроме того, ранее у берегов Италии загорелась лодка с 20 мигрантами на борту, в результате чего погибли как минимум трое из них.