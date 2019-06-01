Пожар в лагере мигрантов в Боснии: число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате пожара в лагере мигрантов Мирал, который произошел сегодня в Боснии и Герцеговине превысило 30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным местных властей, в результате пожара в лагере мигрантов, который находился в городе Велика-Кладуша на северо-западе страны, пострадали по меньшей мере 32 человека. В основном люди пострадали от ожогов.

"Пожар был ликвидирован, 32 мигранта получили ранения, некоторые из них при прыжке со второго этажа", - рассказали в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, один из пострадавших был доставлен в больницу.

Напомним, утром 1 июня в боснийском лагере мигрантов Мирал, что на северо-западе страны, вспыхнул пожар. На момент пожара, в лагере находились почти полтысячи мигрантов. Тогда сообщалось, что в результате пожара пострадали 29 мигрантов.

Как писало РБК-Украина ранее, мальтийский патрульный корабль спас группу с 85 мигрантов, которые находились на тонущей деревянной лодке у побережья Мальты. Всех спасенных доставили на берег.

Добавим, у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, которые направлялись в сторону Италии. В результате инцидента погибли не менее 50 человек. Спасти удалось только 16 из 70 пассажиров лодки.