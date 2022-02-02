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Пожар в Кропивницком: полиция открыла дело

Автор: Валерия Полищук

В одном из микрорайонов города Кропивницкий произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.

По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей в возрасте 8 и 12 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.

Напомним, сегодня в Кропивницком улице Попова произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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КропивницкийПожар