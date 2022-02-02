RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа у Кропивницькому: поліція відкрила справу

Автор: Валерія Поліщук

В одному з мікрорайонів міста Кропивницький сталася пожежа в багатоповерхівці, в результаті якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Кіровоградської області.

За даними правоохоронців, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей віком 8 та 12 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

У прес-службі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок і зберегти майно громадян.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому вулиці Попова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
КропивницькийПожежа