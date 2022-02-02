Пожежа у Кропивницькому: поліція відкрила справу

В одному з мікрорайонів міста Кропивницький сталася пожежа в багатоповерхівці, в результаті якої загинула одна людина, ще двоє дітей постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Кіровоградської області.
За даними правоохоронців, внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік. Ще двоє дітей віком 8 та 12 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
З метою розслідування обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
У прес-службі повідомили, що на місці події чергують поліцейські, щоб підтримувати правопорядок і зберегти майно громадян.
Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому вулиці Попова сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.