UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган

Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пока открытого огня не видно, но есть сильное задымление.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала она.

По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.

"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.

Видео изнутри пострадавшего от огня костела:

Обновлено.

ДСНС в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСПожар