Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган

"За попередньою інформацією, пожежа виникла між першим та другим поверхом з розповсюдженням на дах. Було сильне задимлення. О 22:41 пожежа була локалізована, наразі триває ліквідація. На місці працює 80 осіб особового складу", - сказала вона.

За словами Водолаги, попередньо встановлено, що від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу Святого Миколая.

"Попередньо, часткове руйнування внутрішнього оздоблення на першому та другому поверхах. Наскільки пошкоджено, сказати не можу, бо сильне задимлення і ліквідація пожежі ще триває", - додала представник ДСНС.

Відео зсередини постраждалого від вогню костела:

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ДСНС у своєму Telegram-каналі повідомила, що пожежа була на площі 80 квадратних метрів. Вогонь пошкодив орган в костелі.