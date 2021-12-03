Во Львовской области горит римско-католический костел. Есть пострадавший
Фото: во Львовской области горит костел (ГСЧС)
В Брюховичах (Львовская область) горит римско-католический костел. В результате пожара есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Загорелась обшивка утеплителя под куполом костела.
В 14:56 пожар кровли и купола костела в пгт Брюховичи локализовали на площади 180 м. кв. В результате пожара пострадал один человек.
К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.
Фото: во Львовской области горит костел (ГСЧС)