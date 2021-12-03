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Во Львовской области горит римско-католический костел. Есть пострадавший

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Брюховичи, Пятница 03 декабря 2021 15:17
Во Львовской области горит римско-католический костел. Есть пострадавший Фото: во Львовской области горит костел (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Брюховичах (Львовская область) горит римско-католический костел. В результате пожара есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Загорелась обшивка утеплителя под куполом костела.

В 14:56 пожар кровли и купола костела в пгт Брюховичи локализовали на площади 180 м. кв. В результате пожара пострадал один человек.

К тушению привлечены 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

Во Львовской области горит римско-католический костел. Есть пострадавшийФото: во Львовской области горит костел (ГСЧС)

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