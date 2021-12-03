Пожежу у костелі під Львовом загасили: кількість постраждалих зросла
Сьогодні під Львовом, у Брюховичах, горів римо-католицький костел. Рятувальники ліквідували вогонь, втім кількість постраждалих зросла до двох осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло о 13:43. Пожежа виникла в одноповерховому цегляному костелі святої Терези та Дитяти Ісуса.
Як відзначають рятувальники, з-під даху та куполу вибивався чорний дим.
"Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору", - додає пресслужба.
Опіки отримали двоє людей. Вони перебували у костелі на момент займання.
Вже о 14:56 вогонь було локалізовано, а о 15:51 - ліквідовано.
"До ліквідації пожежі залучалось 11 одиниць спецтехніки та 44 чоловіки особового складу", - відзначає ДСНС.
Фото: Пожежу у костелі під Львовом загасил (lv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Львовом сталася пожежа у римо-католицькому костелі.