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Пожежу у костелі під Львовом загасили: кількість постраждалих зросла

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П'ятниця 03 грудня 2021 16:39
Пожежу у костелі під Львовом загасили: кількість постраждалих зросла Фото: Пожежу у костелі під Львовом загасил (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні під Львовом, у Брюховичах, горів римо-католицький костел. Рятувальники ліквідували вогонь, втім кількість постраждалих зросла до двох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:43. Пожежа виникла в одноповерховому цегляному костелі святої Терези та Дитяти Ісуса.

Як відзначають рятувальники, з-під даху та куполу вибивався чорний дим.

"Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору", - додає пресслужба.

Опіки отримали двоє людей. Вони перебували у костелі на момент займання.

Вже о 14:56 вогонь було локалізовано, а о 15:51 - ліквідовано.

"До ліквідації пожежі залучалось 11 одиниць спецтехніки та 44 чоловіки особового складу", - відзначає ДСНС.

Фото: Пожежу у костелі під Львовом загасил (lv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під Львовом сталася пожежа у римо-католицькому костелі.

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