UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар в киевской гимназии ликвидировали

Автор: Артур Родивилов

Пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 04:39.

Отмечается, что в 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в 01:23 в Святошинском районе столицы по улице Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.

К тушению были привлечены 50 человек и 12 единиц техники от ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар