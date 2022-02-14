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Пожежу в київській гімназії ліквідували

Автор: Артур Родивилов

Пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежу вдалося ліквідувати о 04: 39.

Відзначається, що о 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов було локалізовано на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що о 01:23 у Святошинському районі столиці по вулиці Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

До гасіння було залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки від ДСНС.

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Пожежа