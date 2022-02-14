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Пожар в киевской гимназии ликвидировали

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 06:40
Пожар в киевской гимназии ликвидировали Фото: пожар в киевской гимназии ликвидировали (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 04:39.

Отмечается, что в 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в 01:23 в Святошинском районе столицы по улице Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.

К тушению были привлечены 50 человек и 12 единиц техники от ГСЧС.

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