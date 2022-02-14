Пожежу в київській гімназії ліквідували
Фото: пожежу в київській гімназії ліквідували (t.me/dsns_telegram)
Пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Пожежу вдалося ліквідувати о 04: 39.
Відзначається, що о 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов було локалізовано на площі 2 тисячі квадратних метрів.
Раніше повідомлялося, що о 01:23 у Святошинському районі столиці по вулиці Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.
До гасіння було залучено 50 осіб та 12 одиниць техніки від ДСНС.