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Пожар в киевском Гидропарке потушили

Автор: Роман Тверденко

В киевском Гидропарке ликвидировали пожар в яхт-клубе "Фрегат". Возгорание было в двух деревянных домиках.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В 15:20 пожар локализовали на площади 300 квадратных метра, а в 15:56 - ликвидировали. Домики горели с 13:56.

На месте происшествия работали 26 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним, накануне на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.

Кроме того, в городе Кропивницкий произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома по улице Юрия Коваленко. В результате него пострадали два человека

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