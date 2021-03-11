Пожар в киевском Гидропарке потушили

В киевском Гидропарке ликвидировали пожар в яхт-клубе "Фрегат". Возгорание было в двух деревянных домиках.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В 15:20 пожар локализовали на площади 300 квадратных метра, а в 15:56 - ликвидировали. Домики горели с 13:56.
На месте происшествия работали 26 спасателей и 6 единиц техники.
Напомним, накануне на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.
Кроме того, в городе Кропивницкий произошел взрыв в квартире девятиэтажного дома по улице Юрия Коваленко. В результате него пострадали два человека