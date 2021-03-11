Пожежу в київському Гідропарку загасили

У київському Гідропарку ліквідували пожежу в яхт-клубі "Фрегат". Загоряння було в двох дерев'яних будиночках.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
В 15:20 пожежу локалізували на площі 300 квадратних метри, а у 15:56 - ліквідували. Будиночки горіли з 13:56.
На місці події працювали 26 рятувальників і 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, напередодні на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.
Крім того, в місті Кропивницький стався вибух у квартирі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Юрія Коваленка. У результаті нього постраждали дві людини