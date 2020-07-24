Пожар в Киеве: угрозы для других жителей дома нет

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на момент прибытия спасателей квартира на улице Закревского была полностью охвачена огнем. О том, что в ней была женщина, сначала не проинформировали.

Об этом сообщил на брифинге пресс-офицер ГСЧС Киева Александр Хорунжий.

Он рассказал, что балкон охватило огнем резко, потому что было большое насыщение кислородом.

"Спасатель пытался спасти женщину, но она уже не была в адеквактому состоянии и не могла реагировать на действия спасателя. Пока нет угрозы для других жителей дома", - отметил он.

По словам пресс-офицера, работали 35 спасателей и 6-7 единиц техники.

Напомним, в результате пожара в Киеве погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо на балконе.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.