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Пожар в Киеве: угрозы для других жителей дома нет

Киев, Пятница 24 июля 2020 13:13
Пожар в Киеве: угрозы для других жителей дома нет
Фото: Александр Хорунжий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Балкон охватило огнем резко, потому что было большое насыщение кислородом

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на момент прибытия спасателей квартира на улице Закревского была полностью охвачена огнем. О том, что в ней была женщина, сначала не проинформировали.

Об этом сообщил на брифинге пресс-офицер ГСЧС Киева Александр Хорунжий.

Он рассказал, что балкон охватило огнем резко, потому что было большое насыщение кислородом.

"Спасатель пытался спасти женщину, но она уже не была в адеквактому состоянии и не могла реагировать на действия спасателя. Пока нет угрозы для других жителей дома", - отметил он.

По словам пресс-офицера, работали 35 спасателей и 6-7 единиц техники.

Напомним, в результате пожара в Киеве погибла 77-летняя женщина, она сгорела заживо на балконе.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.

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