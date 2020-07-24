Пожежа в Києві: загрози для інших жителів будинку немає

Фото: Олександр Хорунжий (РБК-Україна)

Балкон охопило вогнем різко, бо було велике насичення киснем

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на момент прибуття рятувальників квартира на вулиці Закревського була повністю охоплена вогнем. Про те, що в ній була жінка, спочатку не проінформували.

Про це повідомив на брифінгу прес-офіцер ДСНС Києва Олександр Хорунжий.

Він розповів, що балкон охопило вогнем різко, бо було велике насичення киснем.

"Рятувальник намагався врятувати жінку, вле вона вже не була в адекватному стані і не могла реагувати на дії рятувальника. Наразі немає загрози для інших жителів будинку", - зазначив він.

За словами прес-офіцера, працювали до 35 рятувальників і 6-7 одиниць техніки.

Нагадаємо, в результаті пожежі в Києві загинула 77-літня жінка, вона згоріла заживо на балконі.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті.