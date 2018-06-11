Пожар в Киеве: в ГСЧС сообщили подробности

Пожар в Киеве локализован

В Киеве сегодня, 11 июня 2018 года, возник пожар на открытой территории на ул. Пуховской в Деснянском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре спасатели получили в 14:18, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га.

В настоящее время пожар локализован, тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников.

"В 15:53 пожар огнеборцам удалось локализовать. Ликвидация пожара сейчас продолжается. Причина возникновения возгорания выясняется", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возникла пожар в лесопарковой зоне.