Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Киеве: в ГСЧС сообщили подробности

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 17:53
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Пожар в Киеве локализован

В Киеве сегодня, 11 июня 2018 года, возник пожар на открытой территории на ул. Пуховской в Деснянском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре спасатели получили в 14:18, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит травяной настил на территории около 3 га.

В настоящее время пожар локализован, тушение пожара осуществляется с помощью подвоза воды из ближайших водоисточников.

"В 15:53 пожар огнеборцам удалось локализовать. Ликвидация пожара сейчас продолжается. Причина возникновения возгорания выясняется", - говорится в сообщении.

 

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возникла пожар в лесопарковой зоне.

В Киеве по улице Гната Хоткевича проведут замену трамвайного узла В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие
Теги публикации: Киев, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь