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Пожежа у Києві: у ДСНС повідомили подробиці

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 17:53
Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Пожежу у Києві наразі локалізовано

У Києві сьогодні, 11 червня 2018 року, виникла пожежа на відкритій території на вул. Пухівській у Деснянському районі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомленні про пожежу рятувальники отримали о 14:18, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить трав’яний настил на території близько 3 га. 

Наразі пожежу локалізовано, гасіння пожежі здійснюється за допомогою підвозу води з найближчих вододжерел.

"О 15:53 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати. Ліквідація пожежі наразі продовжується. Причина виникнення займання з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві виникла пожежа у лісопарковій зоні.

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Теги публікації: Київ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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