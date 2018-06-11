Пожежа у Києві: у ДСНС повідомили подробиці

Пожежу у Києві наразі локалізовано

У Києві сьогодні, 11 червня 2018 року, виникла пожежа на відкритій території на вул. Пухівській у Деснянському районі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомленні про пожежу рятувальники отримали о 14:18, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить трав’яний настил на території близько 3 га.

Наразі пожежу локалізовано, гасіння пожежі здійснюється за допомогою підвозу води з найближчих вододжерел.

"О 15:53 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати. Ліквідація пожежі наразі продовжується. Причина виникнення займання з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві виникла пожежа у лісопарковій зоні.