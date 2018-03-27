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Пожар в Кемерово: в ТРЦ погиб 41 ребенок

НовостиОбщество    27.03.2018 - 11:44
Фото: пожар в Кемерово (facebook.com a42.ru)
Фото: пожар в Кемерово (facebook.com a42.ru)

Родственники опознали 12 детей

На пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово (Россия) погиб 41 ребенок. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дели Министерстве чрезвычайных ситуаций России,  а также подтвердили семьи погибших, передают российские СМИ.

Всего в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибло 64 человека. Известно, что по состоянию на утро вторника, 27 марта, были опознаны 23 человека. Среди них - 12 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что число госпитализированных в результате пожара, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово увеличилось до 15 человек. Самому тяжелому пациенту 11 лет.

Отметим, что пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Недавно стало известно, что в торговом центре "Зимняя вишня" охранник отключил пожарную сигнализацию при возгорании. Сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ТРЦ. Мотив его действий пока не известен. 

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Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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