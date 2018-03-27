Пожар в Кемерово: количество госпитализированных увеличилось до 15 человек

За поздний вечер и ночь в больницы поступило еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения

Число госпитализированных в результате пожара, произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Россия, увеличилось до 15 человек. Об этом заявила министр здравоохранения РФ, передает ТАСС.

"За поздний вечер и ночь (в больницы) поступило еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения", - информирует издание.

"Опознаны тела 13 детей, погибших при пожаре", - сообщила министр.

Сообщается, что на данное время опознаны тела 25 человек. Выдача первых 9 тел погибших запланирована на вторник.

Отмечается положительная динамика у всех госпитализированных.

"За вечер и ночь были еще обратившиеся за медпомощью. Всего на утро 15 человек (находятся) в стационарах, у всех улучшение к утру", - заявила министр.

Амбулаторная медицинская помощь была оказана более 50 пострадавшим, которые теперь отпущены на домашнее лечение.

Сообщается, что самому тяжелому пациенту 11 лет, у мальчика не наблюдается негативной динамики.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Напомним, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек.