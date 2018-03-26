Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Кемерово: 5 из 64 пропавших без вести нашли живыми

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 14:51
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/T0000l)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/T0000l)

Нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие

После пожара в Кемерово (Россия) сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел (МВД) нашли живыми пятерых граждан из числа тех, которые считались без вести пропавшими. Об этом сообщает пресс-центр управления МВД по Кемеровской области.

"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека", - указано в сообщении.

 Как выяснилось, они не находились на месте трагедии. На данный момент в Кемерово более 250 сотрудников органов внутренних дел продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия

Напомним, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.

Позже стало известно что в пострадавшем от пожара торговом центре в Кемерово снова началось задымление, в частности, из вентиляционных шахт идет густой черный дым.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились. 

Пожар в Кемерово: МИД проверяет, есть ли украинцы среди погибших Пожар в Кемерово: 9 детей погибли, 41 пропал без вести
Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top