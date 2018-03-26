Пожар в Кемерово: 5 из 64 пропавших без вести нашли живыми

Нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие

После пожара в Кемерово (Россия) сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел (МВД) нашли живыми пятерых граждан из числа тех, которые считались без вести пропавшими. Об этом сообщает пресс-центр управления МВД по Кемеровской области.

"Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по розыску без вести пропавших граждан. К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми 5 из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека", - указано в сообщении.

Как выяснилось, они не находились на месте трагедии. На данный момент в Кемерово более 250 сотрудников органов внутренних дел продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия

Напомним, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.

Позже стало известно что в пострадавшем от пожара торговом центре в Кемерово снова началось задымление, в частности, из вентиляционных шахт идет густой черный дым.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.