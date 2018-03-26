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Інтерв'ю

Пожежа в Кемерово: 5 з 64 зниклих безвісти знайшли живими

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 14:51
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/T0000l)
Фото: пожежа в Кемерово (twitter.com/T0000l)

Знайшли живими 5 з 64 громадян, раніше заявлених як безвісти зниклі

Після пожежі в Кемерово (Росія) співробітники карного розшуку Міністерства внутрішніх справ (МВС) знайшли живими п'ятьох громадян з числа тих, які вважалися безвісти зниклими. Про це повідомляє прес-центр управління МВС по Кемеровській області.

"Співробітники карного розшуку продовжують роботу з розшуку безвісти зниклих громадян. До теперішнього моменту поліцейські в ході оперативно-розшукових заходів знайшли живими 5 з 64 громадян, раніше заявлених як безвісти зниклі: трьох неповнолітніх, дівчину і хлопця", - зазначено в повідомленні.

Як з'ясувалося, вони не перебували на місці трагедії. На даний момент в Кемерово більше 250 співробітників органів внутрішніх справ продовжують працювати на місці надзвичайної події

Нагадаємо, число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв.

Пізніше стало відомо, що у постраждалому від пожежі в торговому центрі в Кемерово знову почалося задимлення, зокрема, з вентиляційних шахт йде густий чорний дим.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалась вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обвалилась.

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Теги публікації: пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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