Пожар в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек

О пропавших при пожаре в Кемерово сообщили их родственники

В результате пожара в Кемерово (Российская Федерация) пропавшими без вести считаются 35 человек, передают российские СМИ со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается, что в российском МЧС считают пропавшими без вести 35 человек, которые во время пожара могли находиться в торговом центре "Зимняя вишня". Также сообщается, что об их исчезновении заявили родственники. Отметим, до этого было известно о 17 пропавших без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в ходе пожара в Кемерово выросло до 5. По официальным данным, в результате пожара погибли двое взрослых и трое детей. Еще более 30 человек обратились за медицинской помощью.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились. По данному факту открыли уголовное дело.