Пожар в Кемерово: число погибших выросло до 5

После пожара в Кемерово 17 человек считаются пропавшими без вести

В результате пожара в Кемерово (Российская Федерация) погибли пять человек, еще 17 на данный момент считаются пропавшими без вести, передают российские СМИ со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ.

Сообщается, что количество жертв пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово выросло до пяти. В частности, известно, что погибли трое детей, женщина и один мужчина. Кроме того, число пострадавших увеличилось до 32.

Также в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России заявили, что после пожара в Кемерово еще 17 человек считаются пропавшими без вести. С ними не могут связаться родственники, поэтому спасатели не исключают, что они на момент пожара могли находиться внутри здания.

Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших при пожаре в Кемерово. Кроме того, еще 26 человек были госпитализированы либо обратились в медицинские учреждения. Ликвидация пожара до сих пор продолжается, а в двух залах кинотеатра, который находится в ТРЦ, обрушился потолок.