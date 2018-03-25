Пожежа в Кемерово: зниклими безвісти вважаються 35 осіб

Про зниклих під час пожежі в Кемерово повідомили їхні родичі

В результаті пожежі в Кемерово (Російська Федерація) зниклими безвісти вважаються 35 осіб, передають російські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Повідомляється, що в російському МНС вважають зниклими безвісти 35 осіб, які під час пожежі могли перебувати в торговому центрі "Зимова вишня". Також повідомляється, що про їхнє зникнення заявили родичі. Зазначимо, до цього було відомо про 17 зниклих безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число загиблих у ході пожежі в Кемерово зросло до 5. За офіційними даними, в результаті пожежі загинули двоє дорослих і троє дітей. Ще більше 30 людей звернулися за медичною допомогою.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово розпочалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилася. За даним фактом відкрили кримінальну справу.