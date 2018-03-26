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Пожар в Кемерово: число жертв возросло до 56

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 11:15
Фото: пожар в Кемерово (twitter.comgazeta42)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.comgazeta42)

Из-за пожара в Кемерово за медпомощью обратились 44 человека

Число жертв пожара в Кемерово (Российская Федерация), который произошел вчера, 25 марта 2018 года, в торговом центре "Зимняя вишня" возросло до 56. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ в Telegram.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Следкома РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Консульская служба Министерства иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в результате пожара в Кемерово (Россия). 

Отметим, пожар в торговом центре в Кемерово началась днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась. Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок.

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Теги публикации: Российская Федерация, пожар, Следком РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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