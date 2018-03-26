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Пожар в Кемерово: МИД проверяет, есть ли украинцы среди погибших

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 10:00
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

В результате пожара в Кемерово количество погибших превысило 50 человек

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в результате пожара в Кемерово (Россия). Об этом говорится в сообщении консульской службы в Twitter.

"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным, количество жертв пожара в Кемерово (Российская Федерация) в торговом центре "Зимняя вишня" достигло 53 человек. Также известно, что в больницах находятся 12 пострадавших.

Пожар в торговом центре в Кемерово началась днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась.

Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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