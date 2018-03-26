Пожежа в Кемерово: кількість жертв зросла до 56

Через пожежу в Кемерово за медичною допомогою звернулися 44 людини

Кількість жертв пожежі в Кемерово (Російська Федерація), яка сталася вчора, 25 березня 2018 року, у торговому центрі "Зимова вишня" зросла до 56. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ у Telegram.

"У ході розслідування кримінальної справи про пожежу в торговому центрі в Кемерові підтверджено загибель 56 осіб. З початку пожежі 44 потерпілих звернулися за допомогою в медустанови, з них 10 осіб залишаються в стаціонарі", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram-канал Слідчого комітету РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Консульська служба Міністерства закордонних справ України перевіряє, чи є українці серед загиблих в результаті пожежі в Кемерово (Росія).

Зазначимо, пожежа в торговому центрі в Кемерово розпочалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обвалилася. Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок.