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Пожар в ХНУ имени Каразина потушили, обошлось без пострадавших

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Харьков, Четверг 13 января 2022 15:51
Пожар в ХНУ имени Каразина потушили, обошлось без пострадавших Фото: пожар в ХНУ имени Каразина (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Пожар в Харьковском национальном университете имени Каразина потушили. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 12:25 сработала сигнализация из-за пожара в подсобном помещении между первым и вторым этажами главного корпуса ХНУ имени Каразина. Еще до прибытия спасателей персонал эвакуировал студентов и преподавателей.

"На свежий воздух самостоятельно вышли 300 человек. Благодаря грамотным действиям сотрудников университета, жертв и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.

На месте пожарные установили, что в подсобке горела мебель и вещи. В 13:30 огонь потушили, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Напомним, сегодня в Бородянке (Киевская область) вспыхнул пожар на складе с автомобильными шинами, огонь распространился на 1000 квадратных метров.

Также в ночь на 13 января, в Голосеевском районе Киева загорелся грузовик на территории завода, в результате пострадал водитель.

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