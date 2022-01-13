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Под Киевом горит склад с автошинами. Огонь охватил площадь в 1000 квадратов

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Киевская область, Четверг 13 января 2022 09:16
Под Киевом горит склад с автошинами. Огонь охватил площадь в 1000 квадратов Фото: под Киевом горит склад с автошинами (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Бородянке (Киевская область) вспыхнул пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В Бородянке, что на Киевщине, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

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