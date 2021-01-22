Пожар в гостинице в Одессе: владельцу сообщили о подозрении

Владельцу горевшей незаконной гостиницы в Одессе сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает сайт прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый обустроил гостиницу (хостел) с 30 номерами без разрешений и юридических оснований с целью получения незаконной прибыли.

Из допущенных владельцем хостела нарушений пожарной безопасности, произошел пожар, который не потушили своевременно из-за отсутствия в помещении средств тушения. Также произошло неконтролируемое возгорание на пути эвакуации из-за недемонтированной горючей облицовки.

Установлено, что в хостеле нет средств системы оповещения о пожаре, из-за чего постояльцы не узнали вовремя о возгорании.

Владельцу хостела объявили подозрение по ч.2 статьи 270 Уголовного кодекса. Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе 17 января произошел пожар в трехэтажном хостеле. В результате происшествия погибли двое человек, еще восемь пострадали.