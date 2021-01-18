Пожар в Одессе: полиция рассматривает две версии, число пострадавших выросло

Фото: место пожара (od.npu.gov.ua)

Полиция рассматривает две версии пожара в гостиничном комплексе на улице Посмитного в Одессе. Также уточнили, что в результате пожара пострадали 8 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Среди версий пожара, которые рассматривают правоохранители - неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

"В рамках начатого уголовного производства назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

В результате пожара погибли два человека, их личность устанавливается. Три человека были госпитализированы с ожогами, еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, вчера, 17 января, вечером произошел пожар в Одессе в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате пожара.

Как писало РБК-Украина, по данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).