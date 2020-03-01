ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Киевской области ликвидирован

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 17:01
Пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Киевской области ликвидирован
Фото: пожар в гостинице "Чабаны" (dsns.gov.ua)

В 14:50 пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" ликвидировано

В Киевской области сегодня, 1 марта, спасатели ликвидировали пожар в здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, сегодня, 1 марта в 14:50, пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" ликвидировано.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Киевской области сегодня, 1 марта, произошел пожар в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны". По данным службы, по состоянию на 13:30 спасателям удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению пожара в поселке городского типа Чабаны привлечены 60 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

Добавим, ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 1 марта произошел пожар на третьем этаже жилого дома на улице Греческой. Из здания были эвакуированы двенадцать человек, тридцать жильцов вышли сами. Пострадала женщина 1993 года рождения.

В Киевской области горит гостинично-ресторанный комплекс ГБР завершило досудебное расследование против экс-замглавы МЧС по делу о растрате
Новости Украины Киевская областьГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь