Пожежу в готельно-ресторанному комплексі в Київській області ліквідовано

Фото: пожежа в готелі "Чабани" (dsns.gov.ua)

О 14:50 пожежу в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани" ліквідовано

У Київській області сьогодні, 1 березня, рятувальники ліквідували пожежу в будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ГСЧС, сьогодні, 1 березня о 14:50, пожежу в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани" ліквідовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Київській області сьогодні, 1 березня, сталася пожежа в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани". За даними служби, за станом на 13:30 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 300 квадратних метрів. Попередньо, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

До гасіння пожежі в селищі міського типу Чабани залучені 60 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч на 1 березня сталася пожежа на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Грецькій. З будівлі було евакуйовано дванадцять чоловік, тридцять мешканців вийшли самі. Постраждала жінка 1993 року народження.