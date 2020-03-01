ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежу в готельно-ресторанному комплексі в Київській області ліквідовано

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 17:01
Пожежу в готельно-ресторанному комплексі в Київській області ліквідовано
Фото: пожежа в готелі "Чабани" (dsns.gov.ua)

О 14:50 пожежу в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани" ліквідовано

У Київській області сьогодні, 1 березня, рятувальники ліквідували пожежу в будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ГСЧС, сьогодні, 1 березня о 14:50, пожежу в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани" ліквідовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Київській області сьогодні, 1 березня, сталася пожежа в триповерховому будинку готельно-ресторанного комплексу "Чабани". За даними служби, за станом на 13:30 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 300 квадратних метрів. Попередньо, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

До гасіння пожежі в селищі міського типу Чабани залучені 60 рятувальників і 13 одиниць техніки ДСНС.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч на 1 березня сталася пожежа на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Грецькій. З будівлі було евакуйовано дванадцять чоловік, тридцять мешканців вийшли самі. Постраждала жінка 1993 року народження.

У Київській області горить готельно-ресторанний комплекс ДБР завершило досудове розслідування проти екс-замглави МНС у справі про розтрату
Новини України Київська областьДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся