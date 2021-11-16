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Пожар в доме престарелых в Днепре: стали известны детали

Автор: Илона Свиридова

В доме престарелых в Днепре, в котором в результате возгорания проводки от угарного газа умерли пять женщин, проживали 30 человек. На данный момент остальных жильцов перевозят в другой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, инцидент произошел в доме престарелых "Тепло любимых".

"В доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено работником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", - отметила Денисова.

Пострадавшим была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. На данный момент их транспортируют в другое здание этого заведения в Днепре.

Денисова добавила, что как правило 90% частных домов престарелых нарушают правила пожарной безопасности. В частности, на окнах установлены нераспашные решетки, двери закрываются на замок, а ключи находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не проводится, противопожарная сигнализация - отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара в доме престарелых в Днепре погибли пять пожилых женщин.

В начале 2021 года произошел пожар в частном доме престарелых в Харькове, тогда погибли 16 человек, более 10 пострадавших были госпитализированы.

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ДнепрПожар