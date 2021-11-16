Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі: стали відомі деталі

За її словами, інцидент стався в будинку престарілих "Тепло любих".

"У будинку проживали 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було встановлено працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де знаходилися лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки", - зазначила Денисова.

Постраждалим була надана необхідна медична допомога, госпіталізації вони не потребують. На даний момент їх транспортують в іншу будівлю цього закладу в Дніпрі.

Денісова додала, що як правило 90% приватних будинків престарілих порушують правила пожежної безпеки. Зокрема, на вікнах встановлені нерозпашні решітки, двері закриваються на замок, а ключі знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не проводиться, протипожежна сигналізація - відсутня.