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Пожежа в будинку престарілих у Дніпрі: стали відомі деталі

Автор: Ілона Свиридова

У будинку престарілих в Дніпрі, в якому в результаті загоряння проводки від чадного газу померли п'ять жінок, проживали 30 осіб. На даний момент інших мешканців перевозять в інший будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, інцидент стався в будинку престарілих "Тепло любих".

"У будинку проживали 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було встановлено працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де знаходилися лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки", - зазначила Денисова.

Постраждалим була надана необхідна медична допомога, госпіталізації вони не потребують. На даний момент їх транспортують в іншу будівлю цього закладу в Дніпрі.

Денісова додала, що як правило 90% приватних будинків престарілих порушують правила пожежної безпеки. Зокрема, на вікнах встановлені нерозпашні решітки, двері закриваються на замок, а ключі знаходяться у персоналу, технічне обслуговування вогнегасників не проводиться, протипожежна сигналізація - відсутня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в будинку престарілих в Дніпрі загинули п'ять літніх жінок.

На початку 2021 року сталася пожежа в приватному будинку престарілих у Харкові, тоді загинули 16 осіб, понад 10 постраждалих були госпіталізовані.

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