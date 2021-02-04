Пожар в COVID-больнице: семьям погибших выделят по 50 тысяч гривен

Фото: пожар в запорожской больнице (061.ua)

На внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации приняли решение выделить 50 тысяч гривен семьям погибших в результате пожара в COVID-больнице. Соответствующее решение приняли 4 февраля.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Запорожской ОГА Александр Старух.

По его словам, некоторые пострадавшие от пожара сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Мы приняли решение о выделении по 50 тысяч гривен семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим", - заявил он.

Старух также ранее говорил, что причиной пожара могло стать возгорание медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отреагировал на пожар, который произошел в запорожской инфекционной больнице, где лечат пациентов с COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел крупный пожар COVID-больнице. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители.

Также в Запорожье создана комиссия, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.