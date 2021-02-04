Пожежа у COVID-лікарні: сім'ям загиблих виділять по 50 тисяч гривень

Фото: пожежа в запорізькій лікарні (061.ua)

На позачерговому засіданні комісії з ТЕБ і НС в Запорізькій облдержадміністрації прийняли рішення виділити 50 тисяч гривень сім'ям загиблих в результаті пожежі у COVID-лікарні. Відповідне рішення прийняли 4 лютого.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

За його словами, деякі постраждалі від пожежі зараз перебувають у важкому стані.

"Ми прийняла рішення про виділення по 50 тисяч гривень сім'ям загиблих, а також будемо виділяти допомогу постраждалим", - заявив він.

Старух також раніше говорив, що причиною пожежі могло стати загоряння медичного обладнання.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський відреагував на пожежу, яка відбулася в запорізькій інфекційної лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя, де сталась масштабна пожежа у COVID-лікарні. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці.

Також в Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.