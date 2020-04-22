Пожар в Чернобыльской зоне: продолжается локализация 3 очагов

В Чернобыльской зоне продолжаются действия по тушению пожаров на территории четырех лесничеств, основные усилия направлены на локализацию трех очагов возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Лубьянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 7 шляхопрокладачив Вооруженных сил Украины. Продолжаются работы по созданию минерализованных полос инженерной техникой", - сообщили в ГСЧС.

Как отметили спасатели, угрозы объекта "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 1 202 человек и 288 единиц техники, в том числе 4 вертолета (из них 3 вертолета МИ-8) и 2 самолета АН-32П. На протяжении суток было осуществлено 116 сбросов 268 тонн воды.

Также продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в лесничествах Житомирской области. Ранее РБК-Украина писало, что спасатели локализовали последний очаг лесного пожара в Житомирской области.