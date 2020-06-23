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В Чернобыльской зоне третий день тушат лесной пожар

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 08:37
В Чернобыльской зоне третий день тушат лесной пожар
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Пожар начался 21 июня

В Чернобыльской зоне, вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался 21 июня. По состоянию на сегодня, 23 июня, наблюдается тление пней и древесины.

Отметим, в этом году в Чернобыльской зоне были крупные лесные пожары. К их тушению привлекли сотни спасателей. Этот пожар пытались потушить несколько недель.

После этого стало известно, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кабинет министров предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

Напомним, в Чернобыльской зоне вспыхнул новый лесной пожар в Лубянском лесничестве.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожарЧернобыль
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