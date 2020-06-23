Фото: гасіння пожежі в Чорнобильській зоні (kv.dsns.gov.ua)

На місці пожежі продовжують чергувати рятувальники

Лісову пожежу в Чорнобильській зоні загасили на третій день після займання. На місці пожежі продовжують чергувати рятувальники.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з управління зоною відчуження.

Повідомляється, що сьогодні о 07:38 у зоні відчуження було загашено пожежу на території Луб'янської лісництва. Підрозділи ДСНС та працівники лісових пожежних станцій загасили палаючий трав'яний настил, лісову підстилку і повалені дерева в районі села Іллінці.

Також повідомляється, що на місці пожежі продовжують чергувати рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні третій день гасять пожежу в районі села Іллінці, займання почалося ще 21 червня.

Відзначимо, до цього Чорнобильську зону охопила масштабна пожежа, що тривала більше одного місяця. Займання почалося 4 квітня, пожежу була практично ліквідована за десять днів, проте вітер сприяв її поширенню на ще більшу територію.

Вогонь знищив ліси, території колишніх сіл, частину військового містечка, але пожежа не досягла Чорнобильської АЕС, повністю загасити її вдалося ближче до середини травня.

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Автор: РБК-Україна