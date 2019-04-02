Спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне

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Пожар травяного настила на площади 20 га локализован

В Зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи пгт Полесское на открытой

территории 2 апреля возникло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселенных полуразрушенных зданий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной слуби Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 17:00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и трав'деревянного настила на площади 20 га в Зоне отчуждения вблизи пгт Полесское был локализован.

К тушению привлечено 98 человек. личного состава и 23 ед. техники из них от ГСЧС 73 чел. личного состава и 14 ед. техники (в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8).

Напомним, в феврале на территории ГСП "Северная пуща" (Киевская область) в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание травяного настила на площади 5 гектаров.

РБК-Украина писало, что на территории Ужгородского военного лесничества в Закарпатской области в результате пожара сгорели 35 га леса. 1 апреля в 17:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре. Возгорание удалось ликвидировать в 11:05 02 апреля.